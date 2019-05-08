Com a correria do dia a dia, aprenda a otimizar seu tempo na academia

Mesmo com as pessoas tendo cada vez mais compromissos e o dia a dia se tornando cada vez mais corridos, a prática de exercícios físicos continua sendo essencial para manter a qualidade de vida. Por isso, nesta quarta-feira, no Boa Forma CBN, Roque Luz vai dar dicas de como otimizar o tempo na academia. É importante ficar atentos aos tempos de descanso, cadência e execução do exercício. Acompanhe!

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DICAS:

- Na hora de fazer o exercício, é necessário ficar atento à cadência, que consiste no melhor controle da velocidade de execução. Geralmente, os trabalhos de hipertrofia tem uma cadência um pouco menor, ou seja, eu volto ao início do movimento mais lentamento e faço a vinda um pouco mais rápida. Já o exercício com ênfase em resistência muscular tem uma cadência mais rápida.

- É preciso ficar atento aos tempos de descanso. O intervalo na prescrição do exercício tem uma lógica ligada ao resultado a ser obtido. Estender o intervalo pode atrapalhar no resultado.