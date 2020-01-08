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Coloque a bicicleta na sua rotina de 2020: conheça ganho para a saúde

Vá de bike! Os motivos para você começar a andar de bicicleta

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 19:32

Publicado em 

08 jan 2020 às 19:32
Passeio de bicicleta por Camburi Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
Que tal começar o ano mudando a rotina e pedalar? Se você é daquelas pessoas que se cansam só de pensar em subir em uma bicicleta saiba que esse exercício é importantíssimo para o seu corpo. Pedalar pode estimular a menor ingestão de alimentos e te afastar da tristeza. Nesta edição do quadro "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz elenca os principais motivos para você andar de bicicleta hoje mesmo. Entre eles: você ganha energia, diminui o apetite, melhora o estado de ânimo e você pode regular seu ritmo. Confira:
Boa Forma CBN - 08-01-20.mp3

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