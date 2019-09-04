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BOA FORMA CBN

Clima e geografia de Vitória são atrativos para atividade física

"Vitória é uma cidade que permite à pessoa, em distâncias curtas, aproveitar a extensão de um litoral belíssimo", analisa o comentarista Roque Luz

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 19:54

Publicado em 

04 set 2019 às 19:54
Calçadão e ciclovia de Jardim Camburi, praia de Camburi Crédito: Edson Chagas
Fazer exercício ao ar livre em Vitória não é algo difícil. A cidade possui vários locais em que a prática é favorecida por ter trajetos planos e estar próximo ao mar. Neste quadro "Boa Forma CBN", comentarista Roque Luz analisa diferentes locais da capital que completa 468 anos no dia 8 de setembro. "O potencial natural de Vitória é como um atrativo aos amantes da boa forma. Atividades a serem realizadas na orla e na extensão da areia da praia - em regiões como Camburi - são alguns destaques", diz. E ainda completa ao afirmar que “Vitória é uma cidade que permite à pessoa, em distâncias curtas, aproveitar a extensão de um litoral belíssimo”.
Ouça as dicas na íntegra:
Boa Forma CBN - 04-09-19

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