Clima e geografia de Vitória são atrativos para atividade física

Fazer exercício ao ar livre em Vitória não é algo difícil. A cidade possui vários locais em que a prática é favorecida por ter trajetos planos e estar próximo ao mar. Neste quadro "Boa Forma CBN", comentarista Roque Luz analisa diferentes locais da capital que completa 468 anos no dia 8 de setembro. "O potencial natural de Vitória é como um atrativo aos amantes da boa forma. Atividades a serem realizadas na orla e na extensão da areia da praia - em regiões como Camburi - são alguns destaques", diz. E ainda completa ao afirmar que “Vitória é uma cidade que permite à pessoa, em distâncias curtas, aproveitar a extensão de um litoral belíssimo”.