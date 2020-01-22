Caminhada ou corrida: entenda o que é melhor para você

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz atende o pedido de ouvinte e esclarece uma dúvida comum para a maior parte das pessoas: invisto numa caminhada ou corrida? De início Roque já nos explica que não há fórmula mágica e resposta fechada para a dúvida, pois é necessário que, você, entenda o seu condicionamento físico ou procure um treinador físico para te auxiliar. Mas, sim, a caminhada é mais indicada para quem está ainda iniciando a rotina de exercícios. "O impacto longitudinal, junto às articulações, é mais baixo na caminhada e para quem está iniciando a rotina de uma atividade externa é mais indicada", explica. Acompanhe as explicações - e escolha qual é a opção mais indicada pra você. Afinal, o importante é não ficar parado. Confira: