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é vontade de comer ou fome?

Aumentar a saciedade para controlar apetite; saiba como praticar

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:36

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:36
Saciedade é o assunto da nutricionista Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN Crédito: Zen Chung/Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz importantes dicas sobre pequenas ações no dia a dia da nutrição que podem nos ajudar a aumentar a saciedade e controlar o apetite - e tudo de forma natural! Os "segredos" estão ali mesmo, em nossa mesa. Vamos às dicas? Entre elas estão aumentar o consumo de fibras e gordura nas refeições, tomar uma colher de azeite antes do jantar e tomar uma colher sopa de chia/linhaça em gel antes das refeições. Ouça as orientações completas da comentarista:
Boa Mesa CBN - 30-11-20
 

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