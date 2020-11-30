Aumentar a saciedade para controlar apetite; saiba como praticar

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz importantes dicas sobre pequenas ações no dia a dia da nutrição que podem nos ajudar a aumentar a saciedade e controlar o apetite - e tudo de forma natural! Os "segredos" estão ali mesmo, em nossa mesa. Vamos às dicas? Entre elas estão aumentar o consumo de fibras e gordura nas refeições, tomar uma colher de azeite antes do jantar e tomar uma colher sopa de chia/linhaça em gel antes das refeições. Ouça as orientações completas da comentarista: