Atividades na praia: as melhores opções de exercício para o verão

Durante o verão, as praias não são apenas para se bronzear, mas também para podem ser usadas para a prática de exercícios físicos. Se exercitar com uma bela paisagem à volta só serve de incentivo para começar e não parar mais. As modalidades são as mais diversas, coletivas ou individuais, como caminhada na água, corrida intervalada, tênis de praia ou o famoso frescobol. O comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN, traz uma lista de exercícios que podem ser praticados à beira mar, assim como os benefícios de cada esporte. Confira: