Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

na orla

Atividades na praia: as melhores opções de exercício para o verão

Conheça diferentes atividades para você praticar à beira do mar em grupo, ou também sozinho

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 20:22

Publicado em 

15 jan 2020 às 20:22
Ilha do Boi: altinha Crédito: Marcelo Prest
Durante o verão, as praias não são apenas para se bronzear, mas também para podem ser usadas para a prática de exercícios físicos. Se exercitar com uma bela paisagem à volta só serve de incentivo para começar e não parar mais. As modalidades são as mais diversas, coletivas ou individuais, como caminhada na água, corrida intervalada, tênis de praia ou o famoso frescobol. O comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN, traz uma lista de exercícios que podem ser praticados à beira mar, assim como os benefícios de cada esporte. Confira:
 
Boa Forma CBN - 15-01-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados