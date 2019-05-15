Atividade física contribui para bom funcionamento do fígado

Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com as Universidade de Harvard e do Colégio de Farmácia e Ciências da Saúde de Massachusetts, nos Estados Unidos, constatou que treinos moderados de força podem contribuir para o bom funcionamento do fígado, com a diminuição do acúmulo de gordura no órgão e a melhora do controle da glicose no organismo.