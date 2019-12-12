As 4 tendências para 2020 que vão se destacar em atividades físicas

Pessoas aproveitam para caminhar no calçadão de Camburi Crédito: Bernardo Coutinho

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz destaca as atividades que serão tendências fitness para o próximo ano. Um ranking da "ACSMs Health & Fitness Trends for 2020", divulgado recentemente, aponta as previsões do que será sucesso mundial. Entre elas estão:

- Dispositivos tecnológicos: rastreadores de fitness, relógios inteligentes, monitores de batimentos cardíacos e dispositivos de rastreamento GPS;

- Aulas em grupo: Definidos como aulas com mais de cinco participantes, os treinos em grupo são aqueles liderados por instrutores que comandam a classe;

- Exercício como remédio: A iniciativa Exercise is Medicine foca a encorajar médicos e outros profissionais da saúde a incluírem atividade física e tratamentos associados ao exercício como recomendação para os pacientes;

- Programas de condicionamento físico para idosos: Com a população vivendo mais, a tendência enfatiza a necessidade de condicionamento físico da terceira idade para melhorar a saúde e evitar lesões e acidentes como quedas.

Ouça a análise de cada uma delas no quadro completo: