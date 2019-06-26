Anabolizantes: os riscos para o seu organismo

Para os frequentadores da musculação, a busca pelo corpo malhado é, muitas vezes, constante. Para acelerar o processo, muitas pessoas acabam fazendo o uso de esteroides anabolizantes, que aceleram o ganho de massa magra, mas geram diversos impactos negativos no corpo humano. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), os anabolizantes realmente estimulam as células musculares, mas seu uso pode causar desde acne e queda de cabelo, até insuficiência do fígado, câncer e morte súbita. No Boa Forma CBN desta quarta-feira, Roque Luz explica como os anabolizantes prejudicam o corpo. Confira!
BOA FORMA CBN - 26-06-19.mp3