Além do exercício, é possível emagrecer utilizando a mente?

Que a prática do exercício físico é fundamental para quem deseja emagrecer já não é segredo entre os ouvintes do quadro Boa Forma CBN. Mas, desta vez, o comentarista Roque Luz vai além: vamos descobrir como é possível “programar” a nossa mente para auxiliar no emagrecimento. As dicas são: programar a mente para fazer da atividade física algo prazeroso - e não um fardo ; reprogramar o nosso cérebro para uma vida mais saudável; modular o sono para termos mais resultados positivos e entender que dieta não é uma vilã. Confira!