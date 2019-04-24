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BOA FORMA CBN

Além do exercício, é possível emagrecer utilizando a mente?

Descubra como é possível "programar" a nossa mente para auxiliar no emagrecimento

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:19

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:19
Que a prática do exercício físico é fundamental para quem deseja emagrecer já não é segredo entre os ouvintes do quadro Boa Forma CBN. Mas, desta vez, o comentarista Roque Luz vai além: vamos descobrir como é possível “programar” a nossa mente para auxiliar no emagrecimento. As dicas são: programar a mente para fazer da atividade física algo prazeroso - e não um fardo ; reprogramar o nosso cérebro para uma vida mais saudável; modular o sono para termos mais resultados positivos e entender que dieta não é uma vilã. Confira!
Boa Forma CBN - 24-04-19.mp3

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