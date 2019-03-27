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BOA FORMA CBN

Afinal, só fazer abdominal faz perder barriga?

Quando se fala de exercício físico opiniões não faltam falas sobre o que faz ou não bem e o que gera ou não resultados satisfatórios para o nosso corpo. as, afinal, o que funciona e não funciona para quem deseja atingir esse objetivo?

Publicado em 27 de Março de 2019 às 17:47

Publicado em 

27 mar 2019 às 17:47
Que tal perder aquela gordura localizada? Quando se fala de exercício físico opiniões não faltam falas sobre o que faz ou não bem e o que gera ou não resultados satisfatórios para o nosso corpo. A famosa expressão “perder” a barriga, então, é comumente conhecida por aqueles que frequentam academias e desejam atingir uma boa forma física. Mas, afinal, o que funciona e não funciona para quem deseja atingir esse objetivo? Este é o tema do Boa Forma CBN desta quarta-feira (27), com o comentarista Roque Luz. Confira!
Boa Forma CBN - 27-03-19.mp3

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