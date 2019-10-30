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BOA FORMA CBN

'Etiqueta' na academia: não deixe seu exercício virar pesadelo

Evite a falta de educação! Fique atento à etiqueta na academia

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 19:38

Publicado em 

30 out 2019 às 19:38
Conheça as dicas ouvindo o quadro Crédito: Eduardo Dias
Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz como destaque a rotina que envolve o dia a dia nas academias. Afinal, quem é que disse que não é necessário também ter educação e prezar pelo respeito ao próximo durante a prática do exercício físico? Limpar os equipamentos que você utiliza e não deixar jogado pelo chão os pesos utilizamos são algumas das orientações apresentadas pelo comentarista. Confira:
Boa Forma CBN - 30-10-19
Algumas dicas:
- Educação em primeiro lugar;
- Limpar os equipamentos;
- Revezar os equipamentos;
- Não grite;
- Guardar os pesos depois de usar;
- Não jogar os pesos no chão.

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