'Etiqueta' na academia: não deixe seu exercício virar pesadelo

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz como destaque a rotina que envolve o dia a dia nas academias. Afinal, quem é que disse que não é necessário também ter educação e prezar pelo respeito ao próximo durante a prática do exercício físico? Limpar os equipamentos que você utiliza e não deixar jogado pelo chão os pesos utilizamos são algumas das orientações apresentadas pelo comentarista. Confira: