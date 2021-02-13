Batata à Parmigiana: chef ensina passo a passo da preparação

Juarez Campos é chef do Oriundi e assina a seção "Comer sem Culpa" da Revista.ag Crédito: Divulgação

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita de Juarez Campos é uma deliciosa "Batata à Parmigiana"! Confira o passo a passo de como preparar o prato!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Batata à parmegiana - 5.57s - 13-02-21

A RECEITA:

Ingredientes:

4 batatas

1 ovo

1 colher de sopa de leite

1/2 cebola picada

600g de carne moída

1 sachê de tempero para carne

340g de molho de tomate pronto

Fatias de presunto a gosto

Fatias de muçarela a gosto

Queijo parmesão ralado fresco

Farinha de rosca

Óleo

Pimenta reino a gosto

Orégano a gosto

Sal a gosto

Preparo:

Descasque as batatas e corte-as ao meio.

Leve para cozinhar em uma panela com água e sal e deixe cozinhar por 20 minutos (Pode também cozinhar na panela de pressão por 7 minutos).

Depois, escorra as batatas e deixe esfriar.

Em uma tigela adicione o ovo, o leite e o sal. Bata com um garfo.

Passe as batatas na mistura e depois passe na farinha de rosca.

Em óleo quente, frite as batatas até dourar. Use fogo médio. Escorra em papel-toalha.

Em uma panela adicione óleo, a cebola e refogue. Acrescente a carne moída e tempere com um sachê de tempero para carne, o orégano, a pimenta-do-reino e sal a gosto.

Deixe refogar por 5 minutos.

Adicione o molho de tomate e mexa.

Coloque a tampa e deixe cozinhar por 3 minutos. Reserve.

Enrole a batata com uma fatia de presunto e outra de queijo.

Coloque em uma travessa e repita o mesmo com todas as batatas.

Coloque o molho de tomate e carne por cima e finalize com queijo parmesão.