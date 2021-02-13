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CBN e as dicas do Chef

Batata à Parmigiana: chef ensina passo a passo da preparação

Ouça a receita do Chef Juarez Campos

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 10:37

Publicado em 

13 fev 2021 às 10:37
Juarez Campos é chef do Oriundi e assina a seção "Comer sem Culpa" da Revista.ag Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita de Juarez Campos é uma deliciosa "Batata à Parmigiana"! Confira o passo a passo de como preparar o prato!
CBN e as Dicas do Chefe - Batata à parmegiana - 5.57s - 13-02-21
A RECEITA:
Ingredientes:
4 batatas
1 ovo
1 colher de sopa de leite
1/2 cebola picada
600g de carne moída
1 sachê de tempero para carne
340g de molho de tomate pronto
Fatias de presunto a gosto
Fatias de muçarela a gosto
Queijo parmesão ralado fresco
Farinha de rosca
Óleo
Pimenta reino a gosto
Orégano a gosto
Sal a gosto
Preparo:
Descasque as batatas e corte-as ao meio.
Leve para cozinhar em uma panela com água e sal e deixe cozinhar por 20 minutos (Pode também cozinhar na panela de pressão por 7 minutos).
Depois, escorra as batatas e deixe esfriar.
Em uma tigela adicione o ovo, o leite e o sal. Bata com um garfo.
Passe as batatas na mistura e depois passe na farinha de rosca.
Em óleo quente, frite as batatas até dourar. Use fogo médio. Escorra em papel-toalha.
Em uma panela adicione óleo, a cebola e refogue. Acrescente a carne moída e tempere com um sachê de tempero para carne, o orégano, a pimenta-do-reino e sal a gosto.
Deixe refogar por 5 minutos.
Adicione o molho de tomate e mexa.
Coloque a tampa e deixe cozinhar por 3 minutos. Reserve.
Enrole a batata com uma fatia de presunto e outra de queijo.
Coloque em uma travessa e repita o mesmo com todas as batatas.
Coloque o molho de tomate e carne por cima e finalize com queijo parmesão.
Leve ao forno a 180ºC por 10 minutos.
 

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