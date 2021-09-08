Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Auxílio emergencial: e o que será da economia quando ele acabar?

Ouça a análise do economista Celso Bissoli

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:45

Publicado em 

08 set 2021 às 17:45
Auxílio emergencial 2021
Auxílio emergencial 2021 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O governo federal já sinalizou que vai encerrar em outubro o pagamento do auxílio emergencial concedido por causa da pandemia de covid-19, com o início do pagamento do novo programa social, "Auxílio Brasil", a partir de novembro. E com o fim do auxílio emergencial o que será da economia brasileira? A população de baixa renda pode ficar descoberta? Haverá desaceleração na criação de empregos formais? Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 08-09-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados