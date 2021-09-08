Auxílio emergencial: e o que será da economia quando ele acabar?

O governo federal já sinalizou que vai encerrar em outubro o pagamento do auxílio emergencial concedido por causa da pandemia de covid-19, com o início do pagamento do novo programa social, "Auxílio Brasil", a partir de novembro. E com o fim do auxílio emergencial o que será da economia brasileira? A população de baixa renda pode ficar descoberta? Haverá desaceleração na criação de empregos formais? Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!