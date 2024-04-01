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Arquibancada CBN

Definidas as finais dos campeonatos Carioca, Capixaba e Paulista

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 17:43

Publicado em 

01 abr 2024 às 17:43
Rio Branco derrotou o Porto Vitória e avançou à final do Capixabão
Rio Branco derrotou o Porto Vitória e avançou à final do Capixabão Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza analisa as finais dos campeonatos Carioca, Capixaba e Paulista, todas com partidas marcadas para o próximo domingo (7). No Rio de Janeiro, para o jogo de volta, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam às 17h, no Maracanã. Já em terras capixabas, Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco se enfrentam no jogo de ida, às 16h, no Estádio Kleber Andrade. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Santos definem a final do campeonato a partir das 18h. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 01-04-24

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