Definidas as finais dos campeonatos Carioca, Capixaba e Paulista

Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza analisa as finais dos campeonatos Carioca, Capixaba e Paulista, todas com partidas marcadas para o próximo domingo (7). No Rio de Janeiro, para o jogo de volta, Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam às 17h, no Maracanã. Já em terras capixabas, Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco se enfrentam no jogo de ida, às 16h, no Estádio Kleber Andrade. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Santos definem a final do campeonato a partir das 18h. Ouça a conversa completa!