Vitória vence Rio Branco nos pênaltis e é o campeão da Copa ES

Depois de ficar com o vice do Campeonato Capixaba, o Vitória-ES fechou a temporada com a conquista da Copa Espírito Santo 2022. Na noite deste sábado, após o empate de 1 a 1 contra o arquirrival Rio Branco-ES, no estádio Kleber Andrade, o Alvianil de Bento Ferreira foi mais competente e, com um triunfo nas cobranças de pênaltis, por 4 a 2, garantiu o quarto título do torneio. Nesta edição do "Arquibancada CBN", Filipe Souza traz os detalhes da decisão. Ouça a conversa completa!
