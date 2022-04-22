Vitória-ES vence o Nova Venécia e está na decisão do Capixaba

O Vitória visitou o Nova Venécia pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2022 com o objetivo de reverter a derrota, por 2 a 1, no primeiro jogo. Na quarta-feira (20), o Alvianil de Bento Ferreira construiu o 3 a 1 no marcador e carimbou a vaga no Campeonato Brasileiro Série D e na decisão do Estadual. Classificado, o Vitória agora espera o vencedor do confronto entre Serra e Real Noroeste na final. O Capixabão será decidido em dois jogos. O jornalista Filipe Souza, nesta edição do "Arquibancada CBN", também traz como destaque: Vasco enfrenta a Chapecoense pela Série B e a Rodada do Brasileirão. Ouça a conversa completa!
ARQUIBANCADA CBN - 22-04-22