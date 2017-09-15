Vitória e Atlético Itapemirim disputam vaga na Copa ES

Fim de semana decisivo na Copa ES. Vitória e Atlético Itapemirim disputam a última vaga para as semifinais da competição. Pela Chave B, o Atlético vem até Cariacica para enfrentar o time reserva da Desportiva, que já está classificada. Por outro lado, o Vitória recebe o Linhares, que teve a pior campanha da chave, e caso o adversário vencer, precisa tirar três gols de saldo da equipe do Sul do Estado. Mais destaques sobre o futebol capixaba no comentário do jornalista Eduardo Dias, no quadro Arquibancada CBN.
Direção Segura - 15-09-17.mp3
Confira outros jogos da Copa ES:
Chave A – 6ª rodada
Serra x Rio Branco – 17/09 – 15h – Robertão
Espírito Santo x Real Noroeste – 17/09 – 15h – Kléber Andrade
Chave B – 10ª rodada
Desportiva Ferroviária x Atlético Itapemirim – 16/09 – 15h – Engenheiro Araripe
Vitória x Linhares – 16/09 – 15h – Salvador Costa
Tite convoca novidades para as Eliminatórias
Alguns jogadores já estão praticamente certos na lista de Tite, mas o técnico da Seleção Brasileira surpreendeu com a convocação de atletas como Fred, Cássio e Arthur, Diego, Diego Tardelli e Danilo. Confira a lista completa:
Goleiros:Alisson (Roma), Cássio (Corinthians), Ederson (Manchester City);
Zagueiros:Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG), Jemerson (Monaco);
Laterais:Daniel Alves (PSG), Danilo (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atlético de Madrid);
Meias:Arthur (Grêmio), Diego (Flamengo), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Fred (Shakhtar Donetsk);
Atacantes:Diego Tardelli (Shandong Luneng), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool).
Brasileirão continua a todo vapor
O líder Corinthians recebe o Vasco e busca afastar a má fase. Desde o início do segundo turno, o alvinegro paulista conseguiu apenas uma vitória em quatro jogos e perdeu para equipes que estavam na parte de baixo da tabela. O cruzmaltino engatou duas vitórias consecutivas e quer manter a boa fase. A equipe tem como meta entrar no G-6.
Confira outros jogos importantes da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro:
Botafogo x Santos – 16/09 – 19h – Engenhão
Flamengo x Sport – 17/09 – 16h – Luso-Brasileiro
Atlético-PR x Fluminense – 17/09 – 16h – Arena da Baixada
Grêmio x Chapecoense – 17/09 – 16h – Arena do Grêmio