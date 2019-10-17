Vitória do Flamengo e do Palmeiras marcam rodada do Brasileirão

Neste quadro "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre as vitórias de Flamengo e Palmeiras na rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Acompanhe como fica a situação da tabela:
Arquibancada CBN - 17-10-19.mp3
Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 20:02
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