Vitória do Brasil nas Eliminatórias da Copa e os jogos que marcam a rodada

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a vitória do Brasil sobre a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa e também traz os jogos que marcam a rodada do Brasileirão. Ouça:
Arquibancada CBN - 08/10/2021
Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:55
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