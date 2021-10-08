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Arquibancada CBN

Vitória do Brasil nas Eliminatórias da Copa e os jogos que marcam a rodada

Os comentários são do jornalista Filipe Souza

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:55

Publicado em 

08 out 2021 às 17:55
Gabigol e Tite comemoram em jogo entre Venezuela e Brasil em Caracas pelas Eliminatórias da Copa
Gabigol e Tite comemoram em jogo entre Venezuela e Brasil em Caracas pelas Eliminatórias da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza destaca a vitória do Brasil sobre a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa e também traz os jogos que marcam a rodada do Brasileirão. Ouça:
Arquibancada CBN - 08/10/2021

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