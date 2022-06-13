'Verdadeiro massacre': Brasil Sub-20 consolidou boa campanha e venceu com goleada

No duelo mais esperado do Torneio Internacional Sub-20 entre Brasil e Uruguai, deu o que a torcida no Kleber Andrade, em Cariacica, mais esperava. Com uma ótima exibição e goleada de 7 a 0, a molecada brasileira garantiu a festa do público na noite deste domingo (12). O título veio de forma invicta, com três vitórias nas três partidas disputadas. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN, que caracterizou a partida como um "verdadeiro massacre". Ouça: