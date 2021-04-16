Vasco rompe jejum de cinco anos e derrota Flamengo no Maracanã

O Vasco da Gama rompeu um jejum de cinco anos sem vencer o Flamengo. O cruzmaltino derrotou o rubro-negro por 3 a 1, em jogo na noite desta quarta-feira (15) no Estádio do Maracanã (RJ), pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Assunto para análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!