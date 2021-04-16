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Vasco rompe jejum de cinco anos e derrota Flamengo no Maracanã

Ouça a análise do comentarista esportivo Filipe Souza

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:41

Publicado em 

16 abr 2021 às 15:41
O Vasco da Gama venceu o Flamengo pro 3 a 1 no Maracanã Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco da Gama rompeu um jejum de cinco anos sem vencer o Flamengo. O cruzmaltino derrotou o rubro-negro por 3 a 1, em jogo na noite desta quarta-feira (15) no Estádio do Maracanã (RJ), pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Assunto para análise de Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!
Arquibancada CBN - 16-04-21
"A última vez que o Vasco venceu o Flamengo foi em 26 de abril de 2016. Mesmo com a vitória, o time ainda é o quinto colocado do Carioca, com 13 pontos", explica. O comentarista também detalha os próximos jogos. Ouça.

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