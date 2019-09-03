Varejão é cestinha em vitória do Brasil na Copa do Mundo de Basquete

Nesta edição do "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza destaca a atuação de Anderson Varejão na Seleção Brasileira Masculina de Basquete. "A Seleção Brasileira Masculina de Basquete venceu a Grécia por 79 a 78 e conquistou sua segunda vitória na Copa do Mundo. O Pivô Anderson Varejão anotou 22 pontos e foi o cestinha do jogo. De quebra, o capixaba ainda saiu de quadra com o prêmio de melhor jogador da partida".
O Brasil volta à quadra na próxima quinta-feira (05), às 5h (de Brasília), para encarar Montenegro. Com duas vitórias na competição, a seleção brasileira já garantiu um lugar na segunda fase do Mundial.
Sobre o encerramento da rodada do Brasileiro, o Fluminense saiu derrotado pelo Avaí por 1 a 0. Ouça:
Arquibancada CBN - 03-09-19