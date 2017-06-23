"Tudo ou nada" para as equipes capixabas na Série D

É tudo ou nada! Assim encaram Desportiva e Espírito Santo, que entram em campo pela Série D do Brasileirão, a última rodada da primeira fase da competição nacional. As equipes não precisam apenas vencer, mas também torcer por outros resultados para ao menos terminarem entre os 15 melhores segundos colocados e assim seguir para a segunda fase.

A Desportiva finalmente vai poder contar com Edinho e tem no jogador a principal esperança do bom resultado na partida decisiva. A torcida também promete realizar a “Rua de Fogo” para servir de apoio aos jogadores quando eles chegarem ao estádio Engenheiro Araripe. Desportiva e Portuguesa-SP se enfrentam neste domingo, às 18h.

No grupo A13, O Villa Nova-MG é o líder com oito pontos. Bangu-RJ e Portuguesa-SP têm sete pontos e a Desportiva fecha a tabela na última colocação, com cinco pontos.

O Espírito Santo viaja até Bragança Paulista e encara o RB Brasil-SP. O bom retrospecto da equipe fora de casa é animador. O Boa Vista-RJ é o líder do grupo, com oito pontos. RB Brasil-SP tem sete pontos e logo em seguida, com seis pontos ganhos, Caldense-MG e Espírito Santo, que possui uma vitória a menos que os mineiros. Confira: