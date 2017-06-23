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"Tudo ou nada" para as equipes capixabas na Série D

Desportiva e Espírito Santo entram em campo pela Série D do Brasileirão, na última rodada da primeira fase da competição nacional. As equipes precisam vencer e também torcer por outros resultados para se classificarem

Publicado em 23 de Junho de 2017 às 19:36

Publicado em 

23 jun 2017 às 19:36
É tudo ou nada! Assim encaram Desportiva e Espírito Santo, que entram em campo pela Série D do Brasileirão, a última rodada da primeira fase da competição nacional. As equipes não precisam apenas vencer, mas também torcer por outros resultados para ao menos terminarem entre os 15 melhores segundos colocados e assim seguir para a segunda fase.
A Desportiva finalmente vai poder contar com Edinho e tem no jogador a principal esperança do bom resultado na partida decisiva. A torcida também promete realizar a “Rua de Fogo” para servir de apoio aos jogadores quando eles chegarem ao estádio Engenheiro Araripe. Desportiva e Portuguesa-SP se enfrentam neste domingo, às 18h.
No grupo A13, O Villa Nova-MG é o líder com oito pontos. Bangu-RJ e Portuguesa-SP têm sete pontos e a Desportiva fecha a tabela na última colocação, com cinco pontos.
O Espírito Santo viaja até Bragança Paulista e encara o RB Brasil-SP. O bom retrospecto da equipe fora de casa é animador. O Boa Vista-RJ é o líder do grupo, com oito pontos. RB Brasil-SP tem sete pontos e logo em seguida, com seis pontos ganhos, Caldense-MG e Espírito Santo, que possui uma vitória a menos que os mineiros. Confira:
Arquibancada CBN - Eduardo Dias - 23-06-17

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