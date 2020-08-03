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ARQUIBANCADA CBN

Torrent se apresenta ao Flamengo e Brasileirão já tem jogos adiados

Ouça o Arquibanca CBN desta segunda-feira (03), com Filipe Souza!

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:39

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:39
O estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Nesta segunda-feira (03), o comentarista esportivo Filipe Souza destaca os acontecimentos do futebol, no Arquibancada CBN. Entre os assuntos: a chegada do novo técnico do Flamengo, Domènec Torrent; a retomada do Campeonato Brasileiro, que já teve dois jogos da primeira rodada adiados; o início da intertemporada do Vitória, em Guarapari; e o time Real Noroeste, que segundo representante do Espírito Santo na Série D, não parou de treinar durante a pandemia. Ouça a análise!
Arquibancada CBN - 03-08-20

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