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Arquibancada CBN

Times do ES: qual a relação dos capixabas com o futebol local?

Ouça os comentários de Vinicius Lima

Publicado em 22 de Março de 2025 às 09:07

Publicado em 

22 mar 2025 às 09:07
Tony marcou o primeiro gol do Vitória na partida contra o Nova Venécia
Tony marcou o primeiro gol do Vitória na partida contra o Nova Venécia Crédito: Clara Fafá / Vitória FC
Nesta edição de Arquibancada CBN, o tema em destaque é a relação entre os capixabas e os times de futebol do ES. O que falta para que as pessoas criem conexão com as equipes? Ouça a conversa completa 
Arquibancada CBN - 21-03-25

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