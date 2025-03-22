Times do ES: qual a relação dos capixabas com o futebol local?

Nesta edição de Arquibancada CBN, o tema em destaque é a relação entre os capixabas e os times de futebol do ES. O que falta para que as pessoas criem conexão com as equipes? Ouça a conversa completa
Arquibancada CBN - 21-03-25
Publicado em 22 de Março de 2025 às 09:07
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