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Times capixabas disputam rodada da série D neste final de semana

Na disputa da série D, a Desportiva joga neste sábado (8) e o Espírito Santo no domingo (9). Saiba detalhes dos destaques do fim de semana nesta edição do Arquibancada CBN, com o jornalista Eduardo Dias

Publicado em 07 de Julho de 2017 às 19:40

Publicado em 

07 jul 2017 às 19:40
Na disputa da série D, a Desportiva joga neste sábado (8) e o Espírito Santo no domingo (9). Saiba detalhes dos destaques do fim de semana nesta edição do Arquibancada CBN, com o jornalista Eduardo Dias.
Arquibancada CBN - 07-07-17.mp3

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