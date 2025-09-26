Teste para cardíaco: Flamengo ganha nos pênaltis e vai à semifinal da Libertadores

Nesta edição de Arquibancada CBN, Vinicius Lima fala da vitória nos pênaltis do Flamengo sobre o Estudiantes, na última quinta (25). O resultado levou o time à semifinal da Libertadores.
Arquibancada CBN - 26-09-25
Publicado em 26 de Setembro de 2025 às 19:42
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