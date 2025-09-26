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Arquibancada CBN

Teste para cardíaco: Flamengo ganha nos pênaltis e vai à semifinal da Libertadores

Ouça os comentários de Vinicius Lima

Publicado em 26 de Setembro de 2025 às 19:42

Publicado em 

26 set 2025 às 19:42
Varela marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes
Varela marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes Crédito: Adriano Fontes/Flamengo
Nesta edição de Arquibancada CBN, Vinicius Lima fala da vitória nos pênaltis do Flamengo sobre o Estudiantes, na última quinta (25). O resultado levou o time à semifinal da Libertadores. 
Arquibancada CBN - 26-09-25

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