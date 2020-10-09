O comentarista Filipe Souza dá um resumo sobre a partida do Real Noroeste e do Vitória neste fim de semana, e os desafios dos times cariocas no Brasileirão. E tem capixaba no comando (interino) do Vasco. Ouça:
Arquibancada CBN - 09-10-20
Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:38
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