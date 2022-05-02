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Arquibancada CBN

Série D: Real Noroeste vence e Nova Venécia empata

Confira a análise de Filipe Souza

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:47

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:47
Futebol
Futebol Crédito: Fabricio Trujillo/Pexels
O Real Noroeste foi ao gramado da Fonte Luminosa, no sábado (30), com um time quase todo reserva e venceu a Ferroviária por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Nova Venécia e Inter de Limeira se enfrentaram, no domingo (1º). Com o resultado de 2 a 2, as duas equipes terminaram a rodada sem a primeira colocação, mas dentro da zona de classificação. Filipe Souza também traz os destaques das séries A e B do Brasileirão, além da Copa do Brasil. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 02-05-22.mp3

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