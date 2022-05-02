Série D: Real Noroeste vence e Nova Venécia empata

O Real Noroeste foi ao gramado da Fonte Luminosa, no sábado (30), com um time quase todo reserva e venceu a Ferroviária por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Nova Venécia e Inter de Limeira se enfrentaram, no domingo (1º). Com o resultado de 2 a 2, as duas equipes terminaram a rodada sem a primeira colocação, mas dentro da zona de classificação. Filipe Souza também traz os destaques das séries A e B do Brasileirão, além da Copa do Brasil. Ouça a conversa completa!