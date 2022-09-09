Série B: Grêmio e Vasco é partida em destaque no final de semana

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz como destaque a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista oficial de atletas que irão em definitivo disputar a Copa do Mundo no Catar. Além disso, a vitória do Flamengo sobre o Velez na segunda partida da semifinal da Libertadores confirmando a vaga na grande final. E mais: a partida entre Grêmio x Vasco, neste domingo, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão, em jogo que marca a reestreia dos técnicos Renato Portaluppi e Jorginho nos dois clubes. Ouça a conversa completa!