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Série B: Grêmio e Vasco é partida em destaque no final de semana

Confira os destaques com Filipe Souza

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:06

Publicado em 

09 set 2022 às 18:06
Nenê, do Vasco, em partida entre o Tombense e o cruzmaltino pelo Campeonato Brasileiro B 2022
Nenê, do Vasco, em partida pelo Campeonato Brasileiro B 2022 Crédito: Daniel Ramalho/CRVG
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz como destaque a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista oficial de atletas que irão em definitivo disputar a Copa do Mundo no Catar. Além disso, a vitória do Flamengo sobre o Velez na segunda partida da semifinal da Libertadores confirmando a vaga na grande final. E mais: a partida entre Grêmio x Vasco, neste domingo, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão, em jogo que marca a reestreia dos técnicos Renato Portaluppi e Jorginho nos dois clubes. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 09-09-22

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