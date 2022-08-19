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Semifinais da Copa do Brasil são definidas, Vasco perde na Série B e outros destaques

Confira os destaques com Filipe Souza

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 18:33

Publicado em 

19 ago 2022 às 18:33
futebol
Futebol Crédito: Pixabay
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz como destaque que a CBF definiu nesta sexta-feira (19), por sorteio, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Em um sorteio casado, por envolver clubes das mesmas cidades, ficou definido que Corinthians e Flamengo terão mando de campo nos jogos de volta. Outro destaque: o Vasco perdeu de 2 a 0 para o CSA, na quinta-feira (18) no estádio Rei Pelé, em Maceió, e desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 19-08-22

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