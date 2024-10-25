Seleção feminina joga dois amistosos contra a Colômbia em Cariacica

Os dois amistosos da seleção brasileira feminina contra a Colômbia vão acontecer amanhã (sábado) e na terça-feira, dias 26 e 29 de outubro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
No Arquibancada CBN desta sexta, Murilo Cuzzuol fala mais sobre os jogos e apresenta também o panorama da Libertadores e Brasileirão.
Outro assunto que sensibilizou o mundo do esporte nesta semana foi a morte de Maguila, lenda do boxe brasileiro. Para finalizar, ainda tem sorteio para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético. Ouça agora a conversa completa!
Arquibancada CBN - 25-10-24