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Arquibancada CBN

Seleção feminina joga dois amistosos contra a Colômbia em Cariacica

Ouça os comentários de Murilo Cuzzuol

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:38

Publicado em 

25 out 2024 às 17:38
Seleção feminina joga no Kleber Andrade pela primeira vez.
Seleção feminina joga no Kleber Andrade pela primeira vez. Crédito: Rafael Ribeiro CBF
Os dois amistosos da seleção brasileira feminina contra a Colômbia vão acontecer amanhã (sábado) e na terça-feira, dias 26 e 29 de outubro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
No Arquibancada CBN desta sexta, Murilo Cuzzuol fala mais sobre os jogos e apresenta também o panorama da Libertadores e Brasileirão.
Outro assunto que sensibilizou o mundo do esporte nesta semana foi a morte de Maguila, lenda do boxe brasileiro. Para finalizar, ainda tem sorteio para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético. Ouça agora a conversa completa!
Arquibancada CBN - 25-10-24

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