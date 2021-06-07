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Seleção decide jogar Copa América; e os resultados do Brasileirão

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:42

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:42
Treino da Seleção Brasileira no CT do Internacional em Porto Alegre
Treino da Seleção Brasileira no CT do Internacional em Porto Alegre Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol decidiram que vão jogar a Copa América que será disputada no país. A informação foi publicada pelo Ge.Globo e confirmada pela CBN. Um possível boicote dos jogadores à disputa começou a ser discutido na semana passada, quando o Brasil foi confirmado como sede do torneio. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!
O comentarista também destaca a vitória do Fluminense na Série A do Brasileirão; a vitória do Botafogo e o empate do Vasco na Série B; e a derrota do Rio Branco e o empate do Rio Branco-VN na Série D.
Arquibancada CBN - 07/06/2021

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