Seleção decide jogar Copa América; e os resultados do Brasileirão

Os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol decidiram que vão jogar a Copa América que será disputada no país. A informação foi publicada pelo Ge.Globo e confirmada pela CBN. Um possível boicote dos jogadores à disputa começou a ser discutido na semana passada, quando o Brasil foi confirmado como sede do torneio. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!