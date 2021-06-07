Seleção decide jogar Copa América; e os resultados do Brasileirão

Os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol decidiram que vão jogar a Copa América que será disputada no país. A informação foi publicada pelo Ge.Globo e confirmada pela CBN. Um possível boicote dos jogadores à disputa começou a ser discutido na semana passada, quando o Brasil foi confirmado como sede do torneio. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!
O comentarista também destaca a vitória do Fluminense na Série A do Brasileirão; a vitória do Botafogo e o empate do Vasco na Série B; e a derrota do Rio Branco e o empate do Rio Branco-VN na Série D.
Arquibancada CBN - 07/06/2021