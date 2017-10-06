Santão x Galo da Vila: tudo sobre o primeiro jogo da final da Copa ES

O primeiro jogo da final da Copa ES acontece neste sábado, no estádio Kléber Andrade, às 15h. Atlético Itapemirim e Espírito Santo tem tudo para fazerem uma decisão equilibrada. A defesa das equipes são os pontos fortes: o Espírito Santo teve a melhor defesa da primeira fase da competição, enquanto que o Atlético não toma gols há três jogos. O atacante Rodrigo Pardal deve ser o reforço do Santão para a partida. No time do Sul do Estado, Chiquinho espera desencantar após sete jogos sem marcar gols. Quem sai na frente? Confira a análise do jornalista Eduardo Dias no quadro Arquibancada CBN!

Eduardo comenta ainda sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O Brasil já classificado, empatou sem gols contra a Bolívia em La Paz. O goleiro boliviano Lampe estava em dia inspirado e no final ainda ganhou a camisa de Neymar.

Por outro lado, o cerco vai se apertando para a seleção argentina, que mais uma vez empatou em 0 a 0, desta vez contra o Peru. Os hermanos estão fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, na sexta colocação.