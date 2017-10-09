Santão e Galo da Vila não saem do empate na Copa ES

Espírito Santo e Atlético Itapemirim não saíram do zero no primeiro jogo da final da Copa Espírito Santo. A decisão fica para o jogo da volta, que acontece no próximo sábado no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. As equipes até criaram, mas barraram nas defesas bem estruturadas.

O destaque da semana é a última rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo acontecem nesta terça-feira. Brasil x Chile, Equador x Argentina e Peru x Colômbia fazem os principais jogos.

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A Argentina está na sexta colocação, fora até mesmo da vaga para a repescagem e precisa vencer em Quito para lutar pela vaga. O Equador, fora da Copa, quer dar uma última alegria para o seu povo.

Peru e Colômbia se enfrentam em Lima e quem ganhar já garante vaga na Copa.

O Brasil recebe o Chile em São Paulo e é a única seleção que não tem preocupações na competição. O time titular que treinou neste domingo (08) era: Ederson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Alexsandro; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. E o brasileiro, quer que a Argentina passe para a Copa do Mundo? Já imaginaram uma Copa do Mundo sem Messi?

Seleções já classificadas para a Copa: Rússia (país anfitrião), Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polônia e Egito.