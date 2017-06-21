Saiba tudo sobre a 9° rodada do Brasileirão 2017

Neste meio de semana acontece a 9ª rodada do Brasileirão. Entre os principais jogos, o Botafogo recebe o Vasco, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A equipe cruzmaltina, mesmo estando na 6ª posição, ainda não ganhou jogando fora de casa e tem o clássico como uma boa oportunidade, já que joga no Rio de Janeiro. Já o Botafogo, vem de ótima vitória fora de casa contra a Chapecoense.

A divisão da venda de ingressos disponibilizou 90% para o Botafogo e apenas 10% para o Vasco. Isso pode pesar no resultado de hoje?

Na quinta-feira, o Flamengo busca uma sequência de vitórias e pra isso, precisa vencer a Chapecoense em casa. O rubro-negro vem de um empate contra o Fluminense e quer figurar na parte de cima da tabela. A equipe está nove pontos atrás do líder Corinthians.

O Fluminense por muito pouco não conseguiu a vitória sobre o Flamengo e pretende voltar a somar três pontos depois de três rodadas sem resultados positivos. Enfrenta o Avaí, lanterna da competição, fora de casa. Mesmo com o elenco limitado e alguns jogadores lesionados, o Flu vence?

Vamos falar também do Corinthians, que empatou na última rodada e ainda não perdeu. Para permanecer no topo e para isso, precisa vencer o Bahia, equipe que tem surpreendido, dentro de casa. O Grêmio segue na cola, com um ponto a menos, e recebe o Coritiba em casa. Acompanhe o quadro "Arquibancada CBN"

Your browser does not support the audio element. Arquibancada CBN - Murilo Cuzuol - 21-06-17

Botafogo x Vasco - 21h - Nilton Santos - QUARTA-FEIRA

Corinthians x Bahia - 19h30 - Arena Corinthians - QUINTA-FEIRA

Flamengo x Chapecoense - 21h - Ilha do Urubu - QUINTA-FEIRA