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ARQUIBANCADA CBN

Saiba tudo sobre a 9° rodada do Brasileirão 2017

Entre os principais jogos, o Botafogo recebe o Vasco, no estádio Nilton Santos. Na quinta-feira, o Flamengo joga contra a Chapecoense em casa e Fluminense enfrenta o Avaí, lanterna da competição

Publicado em 21 de Junho de 2017 às 19:46

Publicado em 

21 jun 2017 às 19:46
Neste meio de semana acontece a 9ª rodada do Brasileirão. Entre os principais jogos, o Botafogo recebe o Vasco, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A equipe cruzmaltina, mesmo estando na 6ª posição, ainda não ganhou jogando fora de casa e tem o clássico como uma boa oportunidade, já que joga no Rio de Janeiro. Já o Botafogo, vem de ótima vitória fora de casa contra a Chapecoense.
A divisão da venda de ingressos disponibilizou 90% para o Botafogo e apenas 10% para o Vasco. Isso pode pesar no resultado de hoje?
Na quinta-feira, o Flamengo busca uma sequência de vitórias e pra isso, precisa vencer a Chapecoense em casa. O rubro-negro vem de um empate contra o Fluminense e quer figurar na parte de cima da tabela. A equipe está nove pontos atrás do líder Corinthians.
O Fluminense por muito pouco não conseguiu a vitória sobre o Flamengo e pretende voltar a somar três pontos depois de três rodadas sem resultados positivos. Enfrenta o Avaí, lanterna da competição, fora de casa. Mesmo com o elenco limitado e alguns jogadores lesionados, o Flu vence?
Vamos falar também do Corinthians, que empatou na última rodada e ainda não perdeu. Para permanecer no topo e para isso, precisa vencer o Bahia, equipe que tem surpreendido, dentro de casa. O Grêmio segue na cola, com um ponto a menos, e recebe o Coritiba em casa. Acompanhe o quadro "Arquibancada CBN"
Arquibancada CBN - Murilo Cuzuol - 21-06-17
Botafogo x Vasco - 21h - Nilton Santos - QUARTA-FEIRA
Corinthians x Bahia - 19h30 - Arena Corinthians - QUINTA-FEIRA
Flamengo x Chapecoense - 21h - Ilha do Urubu - QUINTA-FEIRA
Grêmio x Coritiba - 21h - Arena do Grêmio - QUINTA-FEIRA

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