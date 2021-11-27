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Arquibancada CBN

Saiba o que esperar da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

Ouça o comentarista esportivo Filipe Souza e a participação especial de Paulo Sérgio

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:05

Publicado em 

27 nov 2021 às 11:05
Flamengo e Palmeiras em jogo pelo Campeonato Brasileiro Série A 2021
Flamengo e Palmeiras em jogo pelo Campeonato Brasileiro Série A 2021 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza comenta o que esperar da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras neste sábado (27). O quadro conta com participação especial de Paulo Sérgio. Ouça:
Arquibancada CBN - 26/11/2021

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