Saiba o que esperar da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza comenta o que esperar da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras neste sábado (27). O quadro conta com participação especial de Paulo Sérgio. Ouça:
Arquibancada CBN - 26/11/2021
Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:05
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