Rio Branco em crise e Neymar titular do Santos; os destaques do fim de semana

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz os destaques do final de semana. Entre eles, o desempenho do Rio Branco e o retorno de Neymar Jr. ao Santos. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 10-02-25
Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 17:56
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