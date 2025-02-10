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Arquibancada CBN

Rio Branco em crise e Neymar titular do Santos; os destaques do fim de semana

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 17:56

Publicado em 

10 fev 2025 às 17:56
Neymar é anunciado oficialmente pelo Santos
Neymar é anunciado oficialmente pelo Santos Crédito: Santos FC
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza traz os destaques do final de semana. Entre eles, o desempenho do Rio Branco e o retorno de Neymar Jr. ao Santos. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 10-02-25

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