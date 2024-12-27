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Arquibancada CBN

Retrospectiva: relembre os resultados do Brasileirão, Capixabão e Libertadores

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 20:26

Publicado em 

27 dez 2024 às 20:26
Botafogo comemora a conquista da Copa Libertadores
Botafogo comemora a conquista da Copa Libertadores Crédito: IGNACIO AMICONI/AP
Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza encerra as participações de 2024 trazendo os destaques no esporte durante o ano. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 27-12-24

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