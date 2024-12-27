Retrospectiva: relembre os resultados do Brasileirão, Capixabão e Libertadores

Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza encerra as participações de 2024 trazendo os destaques no esporte durante o ano. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 27-12-24
Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 20:26
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