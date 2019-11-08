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Reta final das disputas internacionais do Sub-17 no Kléber Andrade

O mundial da Fifa está na reta final na cidade de Cariacica, já que o estádio recebe o último jogo no domingo

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 20:00

Publicado em 

08 nov 2019 às 20:00
Kleber Andrade Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre a reta final dos jogos no Estádio Kléber Andrade dentro das disputas do Mundial Sub-17. Ouça:
Arquibancada CBN - 08-11-19
"O Espírito Santo já se prepara para sua despedida da Copa do Mundo Sub-17. Após 14 partidas, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe no próximo domingo (10) seus dois derradeiros jogos na competição internacional. Vai ser a última oportunidade do torcedor capixaba prestigiar o evento. Válidos pelas quartas de final, os confrontos Holanda x Paraguai, e Coreia do Sul x México vão definir dois semifinalistas no gramado do Klebão", diz

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