Reta final das disputas internacionais do Sub-17 no Kléber Andrade

Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre a reta final dos jogos no Estádio Kléber Andrade dentro das disputas do Mundial Sub-17. Ouça:

"O Espírito Santo já se prepara para sua despedida da Copa do Mundo Sub-17. Após 14 partidas, o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe no próximo domingo (10) seus dois derradeiros jogos na competição internacional. Vai ser a última oportunidade do torcedor capixaba prestigiar o evento. Válidos pelas quartas de final, os confrontos Holanda x Paraguai, e Coreia do Sul x México vão definir dois semifinalistas no gramado do Klebão", diz