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ARQUIBANCADA CBN

Real Noroeste garante nova vitória em rodada da Copa ES

Ouça os detalhes no quadro "Arquibancada CBN"

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 18:27

Publicado em 

23 set 2019 às 18:27
O Real Noroeste venceu mais uma na Copa Espírito Santo Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste
Neste "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre a sétima rodada da Copa Espírito Santo, que agitou os gramados do Estado no final de semana. O Real Noroeste venceu o Vilavelhense por 4 a 0, no Gil Bernardes, e se manteve na liderança da competição. No clássico da rodada, o Vitória bateu a Desportiva por 1 a 0 e chegou a vice-liderança do torneio.
"No Brasileirão, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 e se manteve na ponta da tabela. Gabigol e Arrascaeta marcaram os gols da vitória. Arrascaeta mostrou que a 'Lei do Ex' nunca falha na competição nacional", fala.
O Rubro-Negro foi o único time carioca que venceu na rodada. O Vasco empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, o Botafogo perdeu para o São Paulo por 2 a 1, e o Fluminense sofreu um revés para o Goiás por 3 a 0:
Arquibancada CBN - 23-09-19

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