Real Noroeste fecha rodada da Copa ES na liderança

Nesta edição do "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro e da Copa ES, com destaque para o Real Noroeste, que venceu o Tupy e se isolou na liderança e também o Rio Branco que sobrou com 5 a 0 em cima do Sport. Entre os cariocas, o Flamengo manteve a liderança com vitória sobre o Avaí e o empate do Santos. Confira:
Arquibancada CBN - 09-09-19
COPA ES
Rio Branco 5 x 0 Sport
Serra 0 x 0 Vitória
Desportiva 1 x 1 Vilavelhense
Real Noroeste venceu o Tupy por 1 a 0 e se isolou na liderança
BRASILEIRÃO
Vasco 0 x 2 Bahia
Fortaleza 0 x 1 Fluminense
Avaí 0 x 3 Flamengo
Botafogo 2 x 1 Atlético-MG