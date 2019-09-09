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ARQUIBANCADA

Real Noroeste fecha rodada da Copa ES na liderança

Conheça também a análise dos times cariocas na última rodada do Brasileirão

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 19:20

Publicado em 

09 set 2019 às 19:20
Rio Branco vence o Sport-ES pela quinta rodada da Copa Espírito Santo Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco
Nesta edição do "Arquibancada CBN", o jornalista Filipe Souza fala sobre os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro e da Copa ES, com destaque para o Real Noroeste, que venceu o Tupy e se isolou na liderança e também o Rio Branco que sobrou com 5 a 0 em cima do Sport. Entre os cariocas, o Flamengo manteve a liderança com vitória sobre o Avaí e o empate do Santos. Confira:
Arquibancada CBN - 09-09-19
COPA ES
Rio Branco 5 x 0 Sport
Serra 0 x 0 Vitória
Desportiva 1 x 1 Vilavelhense
Real Noroeste venceu o Tupy por 1 a 0 e se isolou na liderança
BRASILEIRÃO
Vasco 0 x 2 Bahia
Fortaleza 0 x 1 Fluminense
Avaí 0 x 3 Flamengo
Botafogo 2 x 1 Atlético-MG
 

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