Real Noroeste e Rio Branco-VN empatam no primeiro jogo das finais do Capixabão

O Real Noroeste recebeu o Rio Branco-VN, na noite de quinta-feira (20), em Águia Branca, para a partida de ida das finais do Campeonato Capixaba 2021. O resultado final do jogo foi um empate em 0 a 0. Com o resultado, quem vencer o jogo de volta garante o título. O segundo e decisivo jogo acontece em Venda Nova do Imigrante, no domingo (23), às 15h. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!