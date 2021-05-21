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Real Noroeste e Rio Branco-VN empatam no primeiro jogo das finais do Capixabão

Ouça os comentários do jornalista esportivo Filipe Souza!

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:05

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:05
Real Noroeste e Rio Branco-VN empataram no jogo de ida da final do Capixabão
Real Noroeste e Rio Branco-VN empataram no jogo de ida da final do Capixabão Crédito: Junior Sapo
O Real Noroeste recebeu o Rio Branco-VN, na noite de quinta-feira (20), em Águia Branca, para a partida de ida das finais do Campeonato Capixaba 2021. O resultado final do jogo foi um empate em 0 a 0. Com o resultado, quem vencer o jogo de volta garante o título. O segundo e decisivo jogo acontece em Venda Nova do Imigrante, no domingo (23), às 15h. Assunto para Filipe Souza, nesta edição do Arquibancada CBN!
Arquibancada CBN - 21/05/2021
O comentarista também fala sobre a final do Carioca, entre Flamengo e Fluminense. Os clubes jogam a segunda e última partida da final neste sábado (22), às 21h05 (horário de Brasília), no Maracanã. O jogo de ida terminou em 1 a 1, e um novo empate levará para os pênaltis.

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