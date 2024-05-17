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Arquibancada CBN

Polêmica: Gabigol viraliza vestindo camisa do Corinthians

Ouça as análises de Filipe Souza

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 18:02

Publicado em 

17 mai 2024 às 18:02
Gabigol é fotografado tomando cerveja com a camisa do Corinthians
Gabigol é fotografado tomando cerveja com a camisa do Corinthians Crédito: Reprodução
Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza repercute a polêmica envolvendo uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo que viralizou vestindo uma camisa do Corinthians em casa. O comentarista também fala da escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027. Depois de ser sediado na China, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e França, o evento desembarca pela primeira vez em terras sul-americanas. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 17-05-24

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