Polêmica: Gabigol viraliza vestindo camisa do Corinthians

Nesta edição de "Arquibancada CBN", o comentarista Filipe Souza repercute a polêmica envolvendo uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo que viralizou vestindo uma camisa do Corinthians em casa. O comentarista também fala da escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027. Depois de ser sediado na China, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e França, o evento desembarca pela primeira vez em terras sul-americanas. Ouça a conversa completa!