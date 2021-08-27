Paralimpíadas: Brasil dá um salto no quadro de medalhas; capixaba é bronze

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz como destaque o desempenho dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas. Nesta semana a capixaba Patrícia Pereira conquistou a medalha de bronze na natação. O Brasil teve seu melhor dia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta sexta-feira (27). Foram nove medalhas, sendo cinco de ouro, que fizeram o país dar um salto no quadro de medalhas, da décima para a sexta posição. O desempenho foi puxado pela estreia do atletismo, que somou quatro ouros (Petrúcio Ferreira, Silvânia Costa, Yeltsin Jacques e Wallace Santos) e dois bronzes (Washington Júnior e João Victor Teixeira). A natação completou as conquistas brasileiras com um ouro (Wendell Belarmino), uma prata (Gabriel Bandeira) e um bronze (Carol Santiago). Filipe Souza ainda comentou sobre a Copa do Brasil e as expectativas do futebol para o fim de semana. Ouça a conversa completa!