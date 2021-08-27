Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Arquibancada CBN

Paralimpíadas: Brasil dá um salto no quadro de medalhas; capixaba é bronze

Ouça os comentários do jornalista Filipe Souza

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:58

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:58
26.08.21 - PATRICIA PEREIRA, DANIEL DIAS, JOANA NEVES E TALISSON GLOCK, bronze no revezamento 4 x 50m s5 e s6 - Finais da Natação no Tokyo Aquatic Center. Foto: Ale Cabral/CPB.
Paralimpíadas: a ​capixaba Patrícia Pereira, o paulista Daniel Dias, a potiguar Joana Neves e o catarinense Talisson Glock conquistaram o bronze no revezamento misto no 4x50 metros livre 20 pontos da natação Crédito: Ale Cabral/CPB
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza traz como destaque o desempenho dos atletas brasileiros nas Paralimpíadas. Nesta semana a capixaba Patrícia Pereira conquistou a medalha de bronze na natação. O Brasil teve seu melhor dia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta sexta-feira (27). Foram nove medalhas, sendo cinco de ouro, que fizeram o país dar um salto no quadro de medalhas, da décima para a sexta posição. O desempenho foi puxado pela estreia do atletismo, que somou quatro ouros (Petrúcio Ferreira, Silvânia Costa, Yeltsin Jacques e Wallace Santos) e dois bronzes (Washington Júnior e João Victor Teixeira). A natação completou as conquistas brasileiras com um ouro (Wendell Belarmino), uma prata (Gabriel Bandeira) e um bronze (Carol Santiago). Filipe Souza ainda comentou sobre a Copa do Brasil e as expectativas do futebol para o fim de semana. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 27-08-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados