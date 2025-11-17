Palmeiras perde clássico e Flamengo assume a liderança do Brasileirão

A disputa pela liderança no Campeonato Brasileiro! No sábado (15) o Flamengo goleou o lanterna do Brasileirão, o Sport, e assumiu a liderança da competição. No domingo (16), os rubro-negros tiveram que torcer para o Santos, que recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro. E deu certo! Com um gol no fim do jogo, o Santos venceu o jogo. Agora, três pontos separam o clube carioca e o clube paulista. Ainda restam cinco rodadas para o fim do campeonato. Quem será que vai ser campeão? Tudo sobre a disputa do Brasileirão nesta edição do Arquibancada CBN. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 17-11-25