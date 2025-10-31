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Arquibancada CBN

Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores

Ouça os comentários de Filipe Souza

Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 19:26

Publicado em 

31 out 2025 às 19:26
Palmeiras e Flamengo disputam a 7ª final brasileira da Libertadores
Palmeiras e Flamengo disputam a 7ª final brasileira da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras; Adriano Fontes/Flamengo
Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza fala da final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo disputam o título.
Arquibancada CBN - 31-10-25

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