Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores

Nesta edição de Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Souza fala da final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo disputam o título.
Arquibancada CBN - 31-10-25
Publicado em 31 de Outubro de 2025 às 19:26
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