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Arquibancada CBN

Os detalhes do início do Brasileirão e da Liga Rede Gazeta no Cartola FC

Ouça o comentários do jornalista esportivo Filipe Souza

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:38

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:38
Futebol
Futebol Crédito: Pexels
Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre início do Campeonato Brasileiro, Séries A, B, C e D, nesta sexta-feira (29). O comentarista também traz detalhes da Liga Rede Gazeta no Cartola FC. Ouça:
Arquibancada CBN - 28/05/2021

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