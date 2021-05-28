Os detalhes do início do Brasileirão e da Liga Rede Gazeta no Cartola FC

Nesta edição do Arquibancada CBN, Filipe Souza fala sobre início do Campeonato Brasileiro, Séries A, B, C e D, nesta sexta-feira (29). O comentarista também traz detalhes da Liga Rede Gazeta no Cartola FC. Ouça:
Arquibancada CBN - 28/05/2021
Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:38
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