O Voo do Favorito: Flamengo vence no erro e acerto e dispara no topo

No Arquibancada CBN desta segunda-feira, Vinicius Lima comentou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 1, de virada. A análise destacou o jogo de dois tempos do time rubro-negro. Enquanto no primeiro tempo o Flamengo foi "desorganizado e irreconhecível", a segunda etapa viu a equipe se reorganizar e recuperar o controle. Essa mudança de postura e a eficiência demonstrada no segundo tempo são o que, segundo Lima, credenciam o time de Filipe Luís como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro.