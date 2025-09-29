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Arquibancada CBN

O Voo do Favorito: Flamengo vence no erro e acerto e dispara no topo

Acompanhe o comentário de Vinícius Lima

Publicado em 29 de Setembro de 2025 às 17:18

Publicado em 

29 set 2025 às 17:18
No Arquibancada CBN desta segunda-feira, Vinicius Lima comentou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 1, de virada. A análise destacou o jogo de dois tempos do time rubro-negro. Enquanto no primeiro tempo o Flamengo foi "desorganizado e irreconhecível", a segunda etapa viu a equipe se reorganizar e recuperar o controle. Essa mudança de postura e a eficiência demonstrada no segundo tempo são o que, segundo Lima, credenciam o time de Filipe Luís como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro.
De virada, Flamengo vence o Corinthians e se isola ainda mais na liderança do Brasileirão
De virada, Flamengo vence o Corinthians e se isola ainda mais na liderança do Brasileirão Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Arquibancada CBN - 29-09-25

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